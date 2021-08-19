Более 190 млн тенге вернули работникам образования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Казахстанский отраслевой профсоюз работников образования и науки за полгода помог вернуть работникам образования более 190 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В первом полугодии в рамках общественного контроля за соблюдением трудового законодательства отраслевым профсоюзом проведено 884 проверки в организациях образования, выявлено 1502 нарушения трудового законодательства, из них 586 - в части оплаты труда. Работодателям направлены соответствующие письма об устранении нарушений. По итогам проверок восстановлены на работе 24 работника. За полгода по требованию профорганов работникам возвратили более 190 млн тенге незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм", - сообщили в профсоюзе.

В прошлом году, благодаря работе высококвалифицированных юристов, членам профсоюза было возвращено 1,4 млрд тенге, предотвращено незаконное увольнение 260 работников отрасли, возвращено на рабочие места 63 незаконно уволенных членов профсоюза, троих из них - через обращение в суд.

Стоит отметить, что в прошлом году в профсоюз поступило более 45 тысяч обращений.

В период ЧП профсоюз работал в режиме 24/7. Только за 2 месяца локдауна дано более 15 тыс. консультаций. В первом полугодии текущего года поступило более 14 тыс. обращений", - рассказали в организации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства