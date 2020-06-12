В Казахстане за неделю по делам о коррупции осудили 19 человек

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Антикоррупционной службе Казахстана рассказали о приговорах по уголовным делам, вынесенных на этой неделе, передает Kazakhstan Today.

По ранее оконченным Антикоррупционной службой уголовным делам состоялось 14 приговоров (19 человек. - Прим. агентства), из них 4 - по факту дачи взяток . Осуждено шесть руководителей, один замакима, трое госслужащих, пять сотрудников органов внутренних дел, трое из которых - руководители, и четыре взяткодателя ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, приговором Мойынкумского районного суда Жамбылской области заместитель акима района А. Шалкарбеков и руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Мойынкумского района" К. Ниязалы признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ущерб 4 153 154 и 4 488 475 тенге, соответственно) путем перечисления оплаты за фактически не выполненные работы (по объекту "Работы по среднему ремонту автомобильной дороги в селах Мойынкум, Кылышбай и Сарыозек Мойынкумского района"). Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговором Уральского городского суда командир батальона патрульной полиции ДП ЗКО М. Мурзагалиев признан виновным в неоднократном получении взяток за не привлечение к административной ответственности. Он приговорен к штрафу в сумме 420 тыс. тенге с лишением специального звания "капитан полиции".

Приговором Петропавловского городского суда первый заместитель начальника отдела полиции района Шал акына Б. Шаниев признан виновным в получении 300 тыс. тенге за беспрепятственное передвижение по территории района Шал акына вопреки установленному запрету в условиях чрезвычайного положения и осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона к 4 годам лишения свободы осужден старший следователь по ОВД Карагандинского отдела Центрального регионального военно-следственного управления МВД РК А. Кайырбек, который подозревался в мошенничестве и укрытии тяжкого уголовного правонарушения, совершенного военнослужащей ГУ "Войсковая часть №31775" Н. Кондауровой.

Приговором суда №2 Павлодара руководитель отдела ГУ "Управление сельского хозяйства Павлодарской области" Е. Байжигитов осужден к штрафу в 7,5-кратном размере суммы похищенного имущества (450 000 тенге). Чиновник был задержан при получении от ветеринарного врача ГКП на ПХВ "Ветеринарная станция" Успенского района 60 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности по факту допущенных нарушений при выдаче справок о соответствии животноводческой продукции ветеринарным стандартам.

Приговором суда №2 района Байконур города Нур-Султана, в хищении бюджетных средств на общую сумму 2 837 759 тенге признаны виновными и осуждены: к 2 годам лишения свободы - бывший директор КГУ "Комплекс "Детский сад - начальная школа" акимата Нур-Султана Т. Жумабай; к 3 годам ограничения свободы - бывший главный бухгалтер КГУ К. Турганбаева.

Приговором суда №2 Усть-Каменогорска к 2 годам лишения свободы осуждена главный бухгалтер КГУ "Специальная школа - интернат №8" управления образования Восточно-Казахстанской области К. Кунафина, которая подозревалась в хищении бюджетных средств в сумме 2,1 млн тенге, путем перечисления на личный карточный счет.

Приговором суда №2 района Алтай к 2 годам лишения свободы (с отсрочкой до 5 лет ввиду наличия малолетнего ребенка) за хищение бюджетных средств осуждена главный бухгалтер ГУ "Отдел земельных отношений района Алтай" А. Сайрамбек.

Приговором Теректинского районного суда к штрафу в сумме 1 260 000 тенге, с лишением специального звания "капитан полиции" осужден инспектор батальона патрульной полиции ДП ЗКО М. Габдуллин, который неоднократно получал взятки за не привлечение к административной ответственности.

Также сообщается, что антикоррупционной службой Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника Наурызбайского РОЧС ДЧС МВД РК по Алматы Б. Тулегенова, менеджера ТОО "VEZDEXOD-EXPO" Ю. Борисовой, специалиста ТОО ПЭО "Технология безопасности" А. Нурсултановой и директора ТОО "Специализированный учебный центр "Промдиангостика KZ"С.П. Коробкова.

Тулегенов подозревался в неоднократном получении при посредничестве Борисовой взяток от Нурсултановой и Коробкова за беспрепятственное подписание сертификатов на различные имена физических и юридических лиц об успешном окончании курсов пожарно-технического минимума. Приговором районного суда №2 Медеуского района Алматы Тулегенов приговорен к штрафу в сумме 4025 тыс. тенге; Борисова - к штрафу в сумме 600 тыс. тенге; Нурсултанова - к штрафу в сумме 300 тыс. тенге; Коробков - к штрафу в сумме 300 тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе.

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