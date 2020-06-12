В Казахстане осуждены четыре взяткодателя

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Антикоррупционной службе рассказали о приговорах, вынесенные на этой неделе в отношении взяткодателей, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, 9 июня 2020 года приговором Жарминского районного суда Восточно-Казахстанской области к 4 годам лишения свободы (с учетом остатка неисполненного наказания 3 года 10 месяцев) осужден отбывающий наказание К. Токтарханов, который подозревался в даче взятки контролеру воинской части за пронос сотового телефона на территорию учреждения ОВ 156/18.

Приговором суда №2 Павлодара Р. Саенко признан виновным в даче взятки оперуполномоченному Центрального отдела полиции УП Павлодара за непривлечение к ответственности по факту ввоза мясной продукции без ветеринарного свидетельства и ему назначено наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки.

Кроме того, 4 июня 2020 года приговором суда Теректинского района Западно-Казахстанской области Н. Габдушев, Д. Сидоровнин признаны виновными в даче взятки инспекторам батальона патрульной полиции ДП ЗКО за непривлечение их к административной ответственности. Им назначено наказание в виде 10-кратной суммы взятки.

Осужденные вышеуказанными приговорами должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - отметили в пресс-службе ведомства.

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