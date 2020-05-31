С 1 июня в детсадах Алматы будут организованы дежурные группы

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - В дошкольных организациях города Алматы с 1 июня будут организованы дежурные группы, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению главного санитарного врача города Алматы за №33 от 30 мая 2020 года "О порядке организаций работы объекта", с 1 июня текущего года будут организованы дежурные группы в детских дошкольных организациях (по возрасту) при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в соответствии с инструкцией к постановлению.

В целях объективной оценки готовности детских садов к работе в условиях карантина приказом управления образования созданы 9 мониторинговых групп в составе специалистов-эпидемиологов, сотрудников департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, районных акиматов, управления образования, представителей партии Nur Otan и общественных организаций.

В настоящее время мониторинговыми группами изучается готовность дежурных групп в дошкольных организациях. Дежурные группы будут открыты только после получения акта готовности, выданного по итогам работы мониторинговых групп. Для проведения аудита необходимо отправить заявку на электронные адреса районных отделов образования города.

Для открытия дежурных групп дошкольных организаций необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

Прием детей в дежурные группы проводится со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра, в последующем - при отсутствии ребенка свыше 3 рабочих дней.

Рекомендуется не допускать сопровождения детей в детские дошкольные организации следующим категориям лиц: прибывшим из-за рубежа или из регионов, где зарегистрированы случаи коронавируса за последние 14 дней, беременным, лицам старше 65 лет, лицами с проявлениями острых респираторных заболеваний.

Согласно инструкции о режиме работы дежурных групп в детских дошкольных организациях (по возрасту) в период карантина COVID-19 к работе рекомендуется допускать сотрудников при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19 (ПЦР, с датой не позднее 7 дней).





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