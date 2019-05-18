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Численность населения Казахстана на 1 апреля составила 18 млн 448,6 тыс. человек

17.05.2019, 10:53 6670
Численность населения Казахстана на 1 апреля составила 18 млн 448,6 тыс. человек
Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Численность населения Казахстана на 1 апреля 2019 года составила 18 млн 448,6 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, численность городского населения составила 10 734,2 тыс. человек (58,2%), сельского - 7714,4 тыс. человек (41,8%).
 
По сравнению с 1 апреля 2018 года численность населения увеличилась на 235,8 тыс. человек, или 1,3%.
 
За рассматриваемый период наибольший общий прирост наблюдался в городах республиканского значения: Шымкент (52,7 тыс. человек), Нур-Султан (50,3 тыс. человек) и Алматы (49,9 тыс. человек).

 

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