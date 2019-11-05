Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - 200 машин скопилось на трассе в Актюбинской области из-за снежных заносов, ведется эвакуация людей, передает Kazakhstan Today.

4 ноября в Иргизском районе Актюбинской области, на участке с 1153-го по 1240-й километры автодороги Самара - Шымкент, вследствие снежных заносов образовалось скопление, по предварительным подсчетам, 200 автотранспортных средств", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

По его информации, на месте работает оперативная группа из числа местных исполнительных органов, ДЧС, местной полицейской службы, руководства ТОО "Казахавтодор" по вызволению автотранспорта из снега и эвакуации людей в пункты обогрева.

Эвакопункты организованы в близлежащих населенных пунктах. Также ведутся работы по расчистке дорог от снега.

В ДЧС Актюбинской области развернут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: 87132-24-75-29.

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