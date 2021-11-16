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20 детей с особыми потребностями стали учиться самостоятельно благодаря проекту фонда "Болашак"

15.11.2021, 15:39 36802
20 детей с особыми потребностями стали учиться самостоятельно благодаря проекту фонда "Болашак"
Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В рамках инициированного фондом "Болашак" проекта "Каждый ребенок достоин школы" 600 детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями получили возможность ходить в школу, а 20 детей уже вышли на самостоятельное обучение в общем классе без сопровождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За 6 лет болашаковцами было открыто и оснащено 43 кабинета поддержки инклюзии в 22 городах, где работают 284 педагога-ассистента. Они помогают обучиться, социализироваться, выйти на самостоятельное обучение 600 детям с особенностями развития.
 
Благодаря проекту "Каждый ребенок достоин школы" 90% невербальных детей научились говорить, 50 детей с особенностями развития стали призерами школьных, городских, областных соревнований и олимпиад. 2000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. 
 
При экспертной поддержке болашаковцев Фондом Нурсултана Назарбаева также открыто еще 16 кабинетов поддержки инклюзии в 8 регионах страны. 
 
Как рассказали в фонде "Болашак", должность педагога-ассистента официально появилась в школах Казахстана только в прошлом году. При этом работа по включению педагога-ассистента в реестр должностей школ началась еще в 2016 году в рамках работы Экспертного совета проекта "Каждый ребенок достоин школы" корпоративного фонда "Болашак" с участием представителей ОФ "Дара", ОФ "Ашык Алем", ОФ "Дорогою добра", БФ "Касиетті жол", Центра реабилитационных программ "Родники", государственных органов, депутатов парламента и др. 
 
Педагог-ассистент - важнейшее звено в системе инклюзивного образования. Именно он помогает в усвоении учебного материала на уроках и в кабинете поддержки инклюзии, корректирует нежелательное поведение, развивает у ребенка навыки социализации и коммуникации.
 
Часто у детей с особенностями развития присутствует нежелательное поведение – истерики, плач, громкий крик и так далее. В первую очередь педагог-ассистент учит ребенка контролировать такое поведение. До 2020 года педагоги-ассистенты были вынуждены работать на ставках других специалистов – воспитателей, логопедов, психологов и др. Уже больше года педагоги-ассистенты официально приняты в штат школьных педагогов. Как изменилась их жизнь за это время? 
 
К примеру, педагог-ассистент Замзагуль Муканова начала работать в кабинете поддержки инклюзии столичной школы-лицея №88 почти сразу после его открытия в ноябре 2019 года. Кроме нее в кабинете поддержки инклюзии работают еще 8 педагогов-ассистентов и учитель кабинета. Они обучают 10 детей с аутизмом, задержкой психического и речевого развития, ДЦП, синдромом Дауна. 
 
Сейчас Замзагуль является педагогом-ассистентом второклассника Алибека. Он пришел в кабинет поддержки инклюзии в сентябре 2020 года. У ребенка было выраженное нежелательное поведение, отсутствовали навыки обучения. После 5-10 минут пребывания в кабинете поддержки инклюзии у него случалась истерика и он просился домой. Прошел год, и Алибек занимается по 5-6 уроков подряд в общем классе в сопровождении Замзагуль. Научился читать и писать, ведет себя спокойно и не отвлекает внимания остальных учеников. По ее словам, очень важно подобрать индивидуальный подход каждому ребенку.
 

Педагог-ассистент находится в постоянном физическом и эмоциональном напряжении - никогда точно не знаешь, что будет в следующие минуты: не толкнет или не ударит ли тебя ребенок. К каждому ребенку мы подбираем свой подход в зависимости от его диагноза, навыков, умений и характера. Нужно подружиться с ребенком, чувствовать перемены в его настроении, в состоянии. С особенными детьми не получится работать в приказном тоне – многих такое отношение буквально выводит из равновесия. Но с ребенком можно договориться. Кроме педагогического образования, специальных навыков по работе с особенными детьми, необходима интуиция, которая поможет предугадывать наперед", - рассказывает педагог-ассистент.

 
По словам руководителя фонда "Болашак" Динары Чайжунусовой, все педагоги-ассистенты работают по индивидуальным программам. Их разрабатывают кураторы фонда. Для качественной работы с особенными детьми создан специальный курс для повышения квалификации педагогов. Это единственный курс по ABA терапии на сегодня, который одобрен министерством образования, отмечают в фонде. Сейчас обучаются более 1200 специалистов из 15 регионов Казахстана. Однако, чрезмерная нагрузка педагогов-ассистентов и низкая заработная плата является одной из наболевших проблем.
 

Из-за отсутствия регламентов по расчету рабочей нагрузки заработная плата педагогов-ассистентов зачастую зависит от решений Управлений образования и директоров школ. Средний оклад педагогов-ассистентов за сопровождение 1 ребенка, в одну смену в некоторых регионах составляет 35 тыс. тенге, а в других - 80-90 тыс. тенге. Ввиду низкой заработной платы и психоэмоциональной нагрузки среди педагогов-ассистентов наблюдается высокая текучесть кадров", - подчеркнула она.

 
Также, по ее словам, педагогом-ассистентом может стать каждый специалист с педагогическим образованием. Необходимо владеть специальными знаниями и навыками по работе с особенными детьми. Бывают ситуации, когда школа находит педагога-ассистента, но им становится молодой специалист без опыта работы с особенными детьми. В таком случае налицо формальная инклюзия - когда педагог-ассистент есть, но развития навыков у ребенка нет. Поэтому важно, чтобы администрация школы создавала условия и возможности для обучения педагогов-ассистентов. 
 
Как отметили в фонде, решение данного вопроса взяли на партийный контроль в партии Nur Otan.
 

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В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута

16.11.2021, 08:54 22897
В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута
Фото: Facebook Вячеслава Павленко
АЛМАТЫ. 16 НОЯБРЯ - В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 
Как пояснили в департаменте полиции города, по данным фактам в управление полиции Алатауского района Алматы с заявлением обратился руководитель автопредприятия. Он сообщил, что в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута. 
 

В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 9 классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе. За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители, согласно статье 435 КРКобАП (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним). Санкция предусматривает штраф в размере 7 МРП", - информировал начальник управления полиции Алатауского района, полковник полиции Ильяс Омирсериков. 

 
Он отметил, что подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена разъяснительная беседа. 
 

Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции", - сказал представитель автопредприятия. 

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

16.11.2021, 08:39 16957
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Северо-западный и южный циклоны будут оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге и востоке – осадки в виде дождя и снег. Лишь на юго-востоке и в Северо-Казахстанской области ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе и востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Мангистауской области ожидается гололед, на севере области туман, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Атырауской области ночью и утром ожидается туман, гололед; на западе и востоке области усиление ветра с низовой метелью. 
 
На юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью ожидается гололед, на западе области туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью. 
 
На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
 

В РК с 23 ноября семь участков дорог станут платными

15.11.2021, 20:55 93664
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Как сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол", в стране с 23 ноября платными станут семь участков дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 15 ноября функционирует система взимания платы за проезд на семи участках автодорог республиканского значения первой категории с четырехполосным движением: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
 
Приказы о внедрении платности на этих участках вступят в силу 23 ноября 2021 года. В "КазАвтоЖол" добавили, что уже начали функционировать центры обслуживания по платным дорогам.
 
Напомним, платность на участках первой технической категории планировалась к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года.
 

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