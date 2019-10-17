В Алматы выявили свыше 26,5 тонны нефтепродуктов без подтверждающих подлинность документов

Алматы. 16 октября. Kazakhstan Today - Управление государственных доходов по Алатаускому району департамента государственных доходов по городу Алматы проверило наличие и подлинность сопроводительных накладных на нефтепродукты, передает Kazakhstan Today.

"В ходе проверки одной из нефтебаз ТОО "Т" было выявлено, хранение нефтепродуктов без сопроводительных накладных в количестве 6510 литров бензина марки АИ-92, на общую сумму 833 280 тенге", - сообщили в пресс-службе ДГД Алматы.

По информации ведомства, с начала текущего года Управлением государственных доходов по Алатаускому району Алматы в ходе рейдовых мероприятий по вопросу наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, наличия и подлинности сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо, табачные изделия, наличия лицензии выявлено 37 288 бутылок алкогольной продукции, 33 150 пачек табачных изделий и 6 880 литров нефтепродуктов.

Кроме того, сотрудниками УГД по Наурызбайскому району ДГД по Алматы по результатам тематической проверки в АЗС ТОО "М" был установлен факт реализации и отгрузки 20 тонн отдельных видов нефтепродуктов без контрольных приборов учета на общую сумму более 4 млн тенге. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, и материалы переданы в специализированный межрайонный административный суд Алматы.

Налогоплательщиком нарушены нормы закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", за что предусмотрена административная ответственность. Подобные нарушения влекут за собой штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей с конфискацией нефтепродуктов, табачных изделий, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения, или без таковой", - разъяснили в пресс-службе.





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