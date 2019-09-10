Свыше 2 тыс. тонн бензина без документов обнаружили на АЗС в Акмолинской области

Кокшетау. 9 сентября. Kazakhstan Today - На автозаправочной станции в Акмолинской области хранили более 2 тыс. тонн бензина без документов, передает Kazakhstan Today.

Факт хранения без сопроводительных накладных бензина марки АИ-95 в количестве 2 тыс. 294 литров выявили сотрудники управления государственных доходов по Целиноградскому району Акмолинской области. Топливо без документов на общую сумму 396 тыс. 862 тенге обнаружили на автозаправочной станции, расположенной в непосредственной близости с трассой Алматы - Екатеринбург, в селе Арайлы", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

По данному факту составлен административный материал, который для принятия решения направлен в суд. Выявленные нефтепродукты поставлены на ответственное хранение.

В ведомстве пояснили, что, согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 281 КоАП РК, оборот отдельных видов нефтепродуктов без сопроводительных накладных влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 50, на субъектов среднего предпринимательства - 100, на субъектов крупного предпринимательства - 300 МРП с конфискацией нефтепродуктов, табачных изделий, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения, или без таковой.

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