Свыше 2 тыс. тонн бензина без документов обнаружили на АЗС в Акмолинской области

Кокшетау. 9 сентября. Kazakhstan Today - На автозаправочной станции в Акмолинской области хранили более 2 тыс. тонн бензина без документов, передает Kazakhstan Today.
Факт хранения без сопроводительных накладных бензина марки АИ-95 в количестве 2 тыс. 294 литров выявили сотрудники управления государственных доходов по Целиноградскому району Акмолинской области. Топливо без документов на общую сумму 396 тыс. 862 тенге обнаружили на автозаправочной станции, расположенной в непосредственной близости с трассой Алматы - Екатеринбург, в селе Арайлы", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
По данному факту составлен административный материал, который для принятия решения направлен в суд. Выявленные нефтепродукты поставлены на ответственное хранение.
В ведомстве пояснили, что, согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 281 КоАП РК, оборот отдельных видов нефтепродуктов без сопроводительных накладных влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 50, на субъектов среднего предпринимательства - 100, на субъектов крупного предпринимательства - 300 МРП с конфискацией нефтепродуктов, табачных изделий, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения, или без таковой.
Напомним, ранее в морпорту Актау задержали партию контрабандных сигарет на 1,2 млрд тенге, заявленных по документам как "кафель для пола", прибывший из Исламской Республики Иран.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства