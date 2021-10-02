Отопительный сезон в Алматы начнется 2 октября

АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В память о битве за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года, в Алматы при участии внучек легендарного Ивана Панфилова Айгуль и Алуы Байкадамовых, ветеранов города и представителей дипломатической миссии России возложены цветы к Монументу Славы и стеле "Москва". Участники акции почтили память героических предков, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане.

В эту памятную дату также в Алматы первоклассники Lakeview school Almaty прошли посвящение в юные панфиловцы, присоединившись к международному движению "Нас миллионы панфиловцев". Руководство школы уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения и противодействую фальсификации фактов истории Второй мировой войны.

Мы считаем, что дети должны знать и помнить не только 9 Мая, когда идут красивые парады на больших площадях в различных странах. Они также должны знать, что война - это сложно, это горе, это разлуки, труд женщин и детей. Нам важно акцентировать их внимание на том, что, несмотря ни на какие границы и национальности, наши деды и прадеды защищали наш общий дом", - отметила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова.

В Россотрудничестве отметили, что навсегда вписаны в историю имена панфиловцев, подольских курсантов, бойцов народного ополчения и обычных граждан, которые героически защищали Москву. Под командованием генерала Ивана Панфилова бойцы 316-й стрелковой дивизии в ходе ожесточенных боев уничтожили в общей сложности до 9000 немецких солдат и офицеров, более 80 танков и другой техники противника.