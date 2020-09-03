В Алматы с 31 августа возобновили деятельность около 600 объектов

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today -В прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о возобновлении деятельности объектов с 31 августа, передает Kazakhstan Today.

По словам акима, сейчас стоит задача до конца года наверстать отставание и восстановить темпы роста экономики на уровне 2019 года.

Но, нужно понимать, что это оптимистичный сценарий развития, зависящий от ряда факторов: прежде всего благоприятного развития эпидемиологической ситуации", - подчеркнул аким Алматы.

Он отметил, что с 31 августа в Алматы возобновили деятельность 579 объектов, где насчитывается 13,1 тысячи рабочих мест. В том числе:

религиозные объекты (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий) - 600 рабочих мест;

объекты культуры (до 5 квадратных метров на посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее двух метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок) - 6,2 тысячи рабочих мест;

бассейны (в индивидуальном формате, из расчета 5 квадратных метров зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись) - 1,7 тысячи рабочих мест;

тренажерные залы (до 5 квадратных метров на посетителя, предварительная запись) - 2,8 тысячи рабочих мест;

спортивные комплексы (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 квадратных метров на посетителя) - 1,3 тысячи рабочих мест;

особо охраняемые природные территории: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, в масках) - 300 рабочих мест;

возобновлено движение пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних, внутриобластных автобусов/микроавтобусов - 200 рабочих мест.

С начала отмены ЧП и послаблений карантинного режима возобновили деятельность 188 тысяч предприятий, в которых занято порядка 855 тысяч рабочих мест.

Ранее Сагинтаев рассказал , что акцент в работе акимата сделан на решении задач по форсированной цифровизации государственной службы, оптимизации расходов, а также повышении готовности к эпидемиологическим кризисам и другим ЧП.

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