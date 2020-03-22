Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - 463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ, передает Kazakhstan Today.

Дипломаты Генерального консульства РК в Дубае (ОАЭ) 20-21 марта в рамках проводимой работы по возвращению наших граждан на родину осуществили посадку наших туристов на рейсы по направлению Дубай - Алматы (2 рейса) и Дубай - Нур-Султан", - сообщили в МИД РК .

Отмечается, что усилиями дипломатов на данные рейсы были включены дополнительные пассажиры, находящиеся на территории страны. По итогам проведённой работы на родину вернулось 463 казахстанца.

Кроме того, за минувшие сутки авиакомпанией "Эйр Астана" из Тбилиси в Алматы вывезены 143 пассажира, авиакомпанией "Скат" из города Москвы (Внуково) - 35 пассажиров, в том числе вернулись казахстанские туристы, которые находились там транзитом.





Генеральное консульство находится на постоянной связи с оставшимися соотечественниками и оказывает им необходимую помощь, проинформировали в ведомстве.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

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