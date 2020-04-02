Уровень самоизоляции в Алматы составил 4,4 из 5 баллов

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с помощью системы и данных "Сергек" по аналогии с анализом пробок на дорогах устанавливаются баллы по уровню самоизоляции горожан, передает Kazakhstan Today.

С 11 марта 2020 года число транспорта на дорогах Алматы снизилось на 80%.

Для сравнения использовались данные городского трафика из системы "Сергек" в будний день до карантина и после объявления режима ЧП и введения карантина. Принятая стабилизированная оценка "5" означает, что в городе вообще нет машин. В обычный рабочий день балл равен "0,5". Оценка "0" - транспортный затор. Во время карантина максимально достижимый балл в Алматы может быть равен "4,8", учитывая движения транспорта городских служб, полиции, скорой помощи, доставки и т.д.", - сообщили в городском акимате.

Благодаря комплексным мерам и сознательности алматинцев удалось снизить городскую активность и повысить самоизоляцию граждан до 4,4 балла.

Уровень самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных системы "Сергек" и сервисов Яндекса.





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