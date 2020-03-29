В Алматы введено ограничение на передвижение людей

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - В Алматы с 00.00 28 марта введены дополнительные меры по усилению режима карантина из-за распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

До 00:00 6 апреля 2020 года вводится ограничение на передвижение людей и транспорта по городу без крайней необходимости.

Ограничено передвижение по городу, за исключением следующих случаев:

- передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или служебного удостоверения для тех организаций, деятельность которых включена в Список разрешенных отраслей и видов деятельности. При этом справка с места работы должна включать наименование организации, БИН, вид деятельности, ФИО и контакты работодателя (руководителя организации) или сотрудника отдела кадров для проведения проверки, ФИО работника с указанием места жительства;

- приобретение продовольственных товаров в магазине в шаговой доступности в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;

- приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках в шаговой доступности в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;

- выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю;

- выгул домашних животных в радиусе не более 500 метров в шаговой доступности в непосредственной близи от места проживания согласно данным по регистрации, включая временную;

- выход из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;

- сотрудники и транспорт службы погребения, а также процессия не более 10 человек сопровождающих на не более чем 5 единицах автотранспорта. Контроль расстояния от места жительства будет осуществляться посредством сервисов онлайн-карт (2GIS, Yandex карты, Google maps);

- не допускается посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и так далее;

- не допускается собираться в общественных местах группами больше трех человек, кроме людей из одной семьи;

- максимально ограничить выход на работу лиц, входящих в группу риска, имеющих общие проблемы со здоровьем или хронические заболевания старше 55 лет, а также всех лиц старше 65 лет, обеспечить режим их домашней изоляции (при необходимости предусмотреть специальный уход силами управления социального благосостояния города Алматы и волонтерских организаций);

- не допускается передвижение по городу несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых;

- не допускается посещение мест массового скопления населения, в том числе часто посещаемых мест (улиц) для пеших прогулок, парков, скверов, набережных, площадей, детских и спортивных площадок и иных мест отдыха;

- не допускается проведение (совершение) в культовых зданиях (сооружениях) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и собраний с массовым скоплением населения.

Напомним, с 30 марта по 5 апреля 2020 года все организации и предприятия из отраслей, не включенные в Список разрешенных отраслей и видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы.

В Список разрешенных отраслей и видов деятельности для организаций и предприятий, которые не подлежат временному закрытию, вошли:

- система здравоохранения, включая: больницы; лабораторные услуги; сертифицирование лекарственных препаратов и медицинских изделий; учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому; ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи;

- городская инфраструктура и коммунальные службы, включая: электроснабжение, освещение; водоснабжение и водоотведение; газоснабжение; теплоснабжение; источники ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и западного теплового комплекса; купные и малые котельные; противопожарную и аварийно-спасательные службы;

- услуги органов управления в сфере управления жилищным фондом и коммунальными объектами (руководители, сантехники, электрики, инженеры, дворники, аварийно-технические службы по обслуживанию МЖД, в том числе опасных технических устройств); уборка улиц и помещений; сбор, обработка и утилизация мусора и отходов; дезинфекция; организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;

- телекоммуникации (для работников инженерной службы (монтаж и строительство базовых станций сотовой связи), ремонтных бригад, центра управления сетями коммуникаций и технической поддержки обеспечить доступ ко всем закрытым на период карантина объектам, в том числе к объектам торговли, где располагаются базовые станции и (или) оборудование операторов связи);

- услуги транспорта, включая только официально зарегистрированные службы такси (транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками); аэропорты; железнодорожные станции и предприятия (члены локомотивных бригад, а также лица и предприятия, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах); почтовые, курьерские и грузовые перевозки;

- социальное обеспечение;

- обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство;

- пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости и упаковочных материалов для этих товаров;

- сельское и тепличное хозяйство;

- производство лекарственных препаратов, включая производство упаковочных материалов; медицинского оборудования медицинских и инструментов, продуктов санитарной гигиены; бумажных изделий;

- легкая промышленность (только по производству средств индивидуальной защиты);

- розничная торговля, услуги питания и строительство: продуктовые магазины; аптеки;

- АЗС;

- рестораны, бары, кафе, столовые только для самовывоза в рамках разрешенного сектора или доставки - разрешено работать с 09.00 до 22.00;

- строительство объектов на территории города Алматы: разрешена работа продовольственных рынков в капитальных строениях при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях введенного карантина.

Другие услуги:

- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий для населения, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09.00 до 22.00;

- складирование и дистрибуция сырья для производств, продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий;

- адвокаты и судебно-медицинские эксперты;

- гостиницы, хостелы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных);

- общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных);

- дома престарелых;

- приюты для детей, а также организации образования, находящиеся на карантине;

- приюты для бездомных;

- приюты для животных;

- агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища;

- представители СМИ при наличии оригинала служебного удостоверения и редакционного задания, подписанного главным редактором издания;

- благотворительных и волонтерских организаций;

- лицензированные охранные услуги;

- департамент полиции Алматы, департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы, прокуратура Алматы, департамент Комитета национальной безопасности по Алматы, Пограничная служба КНБ РК по Алматы (подразделения, дислоцируемые в Алматинской области при возникновении обстановки), СГО РК, ДНБПК по Алматы, департамент экономических расследований Алматы, Национальной гвардии РК и Министерства обороны РК, департамента юстиции Алматы, суды Алматы, департамент обороны Алматы и местных органов военного управления города Алматы, сотрудники Института судебных экспертиз по городу Алматы;

- органы государственного управления.

По последним данным, в стране подтверждены 150 случаев регистрации коронавируса . Из них в Нур-Султане - 75 случаев, Алматы - 55 случаев, Караганде - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Акмолинской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, сообщается на портале coronavirus2020.kz.

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