В Алматы более 500 единиц спецтехники задействовано в уборке снега

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуак", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данная премия ежегодно присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в общественной деятельности и гражданам, внесшим вклад в улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.

Как отметил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов в работе правящей партии. Сегодня в стране проживает свыше 700 тысяч граждан с особыми потребностями, в том числе 14% - это дети до 18 лет.

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева, еще в 2014 году с целью систематизации работы в этом направлении мы запустили партийный проект "Кедергісіз келешек". Благодаря проекту было трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч соцобъектов, внесены изменения в законодательство, при поддержке фонда "Болашак" открыто 43 кабинета инклюзивного образования. Огромная работа ведется Фондом Нурсултана Назарбаева. В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы партии будет продолжена работа по адаптации еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры, трудоустройству людей с особыми потребностями. В этом году уже открыто 10 центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи", - сказал Бауыржан Байбек.

По информации пресс-службы партии, реализуя принцип "Равные возможности - всем детям", Nur Otan обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия – по инвалидности и по потере кормильца.

В партии также намерены расширить фонды библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке, обеспечить доступность специальных программ для онлайн-перевода в язык жестов. Всем гражданам с первой группой инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. При этом к 2025 году нуждающиеся граждане с инвалидностью будут обеспечены на 100% техническими средствами и услугами реабилитации.

Сегодня мы с огромной гордостью говорим о ваших заслугах. Вы пример для всех и каждого в нашем обществе. Наша общая задача - создавать системные условия для людей со специальными потребностями. Как вы знаете, в своем послании глава государства поручил в предвыборных списках партий ввести специальную квоту для лиц с особыми потребностями. То есть те, кто не понаслышке знает все проблемы, каждый день пропускают через себя, через свою жизнь, они будут принимать соответствующие законы и требовать от исполнительных органов решения этих вопросов", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

В своем приветственном слове президент казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения "Жан Шуак" проводится с 2008 года и за эти годы премии были удостоены более 70 человек. В этом году были номинированы 58 человек из 17 регионов. Из них по результатам открытого голосования решением организационной комиссии определены 7 номинантов.

Сегодня более 13 тысяч людей с особыми потребностями являются членами партии Nur Otan. Благодаря совместной системной работе правящей партии казахстанская конфедерация инвалидов представлена в мажилисе парламента. Хочу поблагодарить каждого, поскольку и те, кто не получил награду, внесли свой вклад в дело привлечения внимания общественности к проблемам людей с особыми потребностями, работу по устранению социальных барьеров. Наша общая цель - способствовать социализации людей с инвалидностью, открывать новые возможности для личностного развития, поддерживать их стремление идти вперед и быть полезными обществу", - сказала Жанат Омарбекова.

Так, в номинации "За силу духа и стремление к победе" награды удостоена альпинистка, мастер спорта международного класса Мария Ауэзова. В этом году она совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста (5364 метров) и гору Кала-Патхар (5640 метров).

Обладателем премии "За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями" стал общественный деятель Нияз Сундиталиев.

В номинации "За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с особыми потребностями" премию получил известный блогер Алмаз Ержан.

За достижения в развитии волонтерского движения обладателем статуэтки стала общественный деятель Гульназ Космурзиева. В период пандемии она организовала сбор средств и оказала помощь более 2 тысячам нуждающихся.

В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" премии удостоена мама ребенка с особыми потребностями Гульмира Пармышева. Она запустила проект Кіshkentai по производству развивающих игрушек для особенных детей.

Обладателями премии "За выдающиеся достижения в области искусства и культуры" стали создатели и артисты народного театра клоунады "Мы Вас любим!". Труппа театра состоит из артистов с нарушением слуха.

Премией "За выдающиеся достижения в области спорта" награждена спортсменка по пауэрлифтингу, серебряный призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.