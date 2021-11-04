Система Orphus

В Алматы готовятся к сильному снегопаду

03.11.2021, 17:12 51004
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы ожидается снег и гололед. Для уборки снега будет задействовано 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В целях предупреждения гололедных явлений с вечернего времени на местах дислокаций запланировано дежурство 185 пескоразбрасывателей. Всего на работах по уборке снега будет задействовано 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих", - сообщили в управлении жилья и жилищной инспекции Алматы.

 
С вечера 3 ноября до утра 4 ноября в городе Алматы ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег и понижением температуры воздуха до минус 12 градусов. Утром 4 ноября туман, на дорогах гололедица, днем до 6 градусов мороза. В связи с похолоданием прогнозируется обледенение, снежные накаты на проезжей части дорог, гололедица.

Управление жилищной политики просит автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Имеющим небольшой стаж вождения стоит отказаться от поездок на автомобиле.
 
 

Комментарии

новости по теме

Продажи нового Renault Duster локального выпуска стартуют в Казахстане

04.11.2021, 09:00 811
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - В Казахстане стартуют продажи нового Renault Duster локального выпуска во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
  • В Казахстане объявлены цены на новый Renault Duster локального выпуска.
  • Renault Duster нового поколения в версии с полным приводом предлагается по цене от 7 423 000 тенге.
  • Автомобили доступны для клиентов во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане.
 
ТОО "Орион Дистрибьюшн", официальный дистрибьютор автомобилей Renault в Казахстане, объявляет о старте продаж нового Duster локального выпуска во всех официальных дилерских центрах Renault в Казахстане с ноября.
 
Автомобиль доступен клиентам для заказа в трех уровнях оснащения - в версии LIFE: с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) и механической коробкой передач, а также с турбодвигателем TCe 150 (150 л.с.) и с СVT X-Tronic, в версии DRIVE с турбодвигателем TCe 150 (150 л.с.) с механической коробкой передач, и в топовой версии STYLE c турбодвигателем TCe 150 и c CVT X-Tronic. Во всех уровнях автомобиль предложен с полным приводом.
 
Оснащение нового Renault Duster в версии LIFE включает в себя:
 
  • электроусилитель руля
  • подушки безопасности водителя и пассажира
  • ABS, ESP
  • электрическая регулировка зеркал с подогревом
  • светодиодные дневные ходовые огни
  • передние электростеклоподъёмники
  • кондиционер
  • аудиосистема с USB, Bluetooth и подрулевым джойстиком
  • 16-дюймовые стальные диски
 
Серийный выпуск нового Duster на заводе в Казахстане позволил предложить этот автомобиль покупателям по еще более привлекательной цене. Новый Renault Duster в версии LIFE с полным приводом теперь можно купить от 7 423 000 тенге.
 
Renault Duster нового поколения - популярный внедорожник, идеально приспособленный для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях стран СНГ. Он сохранил прекрасные внедорожные характеристики и легендарную проходимость своего предшественника, при этом выйдя на новый уровень внешнего и внутреннего дизайна, оснащения и технологий, комфорта за рулем, динамики и безопасности. Новый Renault Duster появился на рынке России и СНГ в этом году и уже стал обладателем престижной российской премии "Внедорожник года 2021".
 
Ольга Левченко, директор ТОО "Орион Дистрибьюшн": "В сегодняшних непростых условиях автомобильного рынка наш главный козырь - наличие в дилерской сети настоящего внедорожника, нового Renault Duster, который наши клиенты теперь могут приобрести с максимальной выгодой для себя и практически без ожидания. Как и на другие модели Renault локального выпуска, на Renault Duster распространяются условия льготной государственной кредитной программы со ставкой 4% годовых".
 
Реализация автомобилей Renault на территории Казахстана на сегодняшний день осуществляется через 13 официальных дилерских центров Renault, представленных в 11 крупнейших городах страны.
 
Детальная информация о ценах и комплектациях автомобиля представлена на сайте www.renault.kz.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики

04.11.2021, 08:12 9505
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг, рассказали синоптики
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большая часть РК будет находиться под влиянием обширного антициклона, ожидается погода без осадков. Лишь на юге, востоке, и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдет снег, в горных и предгорных районах юга и юго-востока - сильный снег. На западе, северо-западе, севере, востоке ожидаются туманы, на большей части республики усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на юго-востоке страны - гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области на севере, западе и в горных районах ожидается усиление ветра до 23-28 метров в секунду, днем на горных перевалах 30 метров в секунду и более. 
 
На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области - туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На востоке, юге Алматинской области ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду, в центре области с пыльной бурей. 
 
В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на юге, северо-востоке области с пыльной бурей. 
 
В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром - туман, в Западно-Казахстанской на юго-западе области, в Северо-Казахстанской на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере и центре Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге Костанайской, на севере Карагандинской областей ожидается туман.
 
 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

03.11.2021, 21:20 76924
В шести областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 4 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
4 ноября, ночью и утром, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 4-5 ноября на севере Карагандинской области ожидается туман.
 
Днем 4 ноября на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
 
4 ноября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
 
4 ноября, ночью и утром, на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
Напомним, в Алматы готовятся к сильному снегопаду. Для уборки снега будет задействовано 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих.
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 4-6 ноября. Морозы до 21 градуса ожидаются на востоке и в центре Казахстана.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов