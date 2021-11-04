В Алматы готовятся к сильному снегопаду

АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы ожидается снег и гололед. Для уборки снега будет задействовано 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях предупреждения гололедных явлений с вечернего времени на местах дислокаций запланировано дежурство 185 пескоразбрасывателей. Всего на работах по уборке снега будет задействовано 517 единиц спецтехники и 1400 дорожных рабочих", - сообщили в управлении жилья и жилищной инспекции Алматы.
С вечера 3 ноября до утра 4 ноября в городе Алматы ожидается выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег и понижением температуры воздуха до минус 12 градусов. Утром 4 ноября туман, на дорогах гололедица, днем до 6 градусов мороза. В связи с похолоданием прогнозируется обледенение, снежные накаты на проезжей части дорог, гололедица.
Управление жилищной политики просит автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. Имеющим небольшой стаж вождения стоит отказаться от поездок на автомобиле.
Ранее сообщалось, что морозы до 21 градуса ожидаются на востоке и в центре Казахстана.