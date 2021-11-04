Морозы до 21 градуса ожидаются на востоке и в центре Казахстана

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 4-6 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Холодный северо-западный антициклон, сместившийся на Казахстан, в большинстве областей вызвал прекращение осадков и значительное понижение температуры. Лишь 4 ноября в южных и юго-восточных регионах с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег. В горных районах сильный снег, усиление ветра, гололед, низовая метель. На большей части республики ожидается туман", - говорится в сообщении синоптиков.
По информации "Казгидромета", температура воздуха на западе РК ночью будет достигать 1-6 градусов мороза, днем 0-5. На юге Казахстана ночью ожидается 3-8 тепла, днем +10.
На северо-западе температура воздуха ожидается от 8-13 до 0-10 градусов мороза, днем 5 мороза - 6 тепла. На севере ночью будет от 13-18 до 0-10 градусов мороза, днем от 0-8 мороза до 0-6 градусов тепла. В центре и на востоке страны ночью прогнозируется от 13-21 до 5-13 градусов мороза, днем от 2-13 мороза до 0-8 градусов тепла. На северо-востоке 8 мороза, днем 0-8 тепла, на юго-востоке ночью 5-13 мороза, днем от 2-7 мороза до 0-5 градусов тепла", - уточнили эксперты.