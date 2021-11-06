70 многоквартирных домов остались без газа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. 5 НОЯБРЯ - В Кокшетау без газа остались порядка 70 многоквартирных домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проблему с голубым топливом горожане испытывают уже две недели, сообщает телеканал "Хабар 24" . Перебои с газоснабжением особенно обострились в последние месяцы. В сложившейся ситуации жители винят обслуживающую организацию, которая, по их мнению, не справляется со своими обязанностями.

Это неудобство, конечно, для всех. Особенно у кого маленькие дети, которым нужно готовить, пожилые люди. Есть газгольдеры, есть централизованный газ, но им не пользуемся. И вообще у нас большие претензии к фирме "Газ-Кызмет". Не только наш дом, весь город страдает, кто относится к этой фирме", - говорит жительница города Елена Кравцова.

Перебои с подачей газа в дома - явление для города довольно частое. Бывает, и по полмесяца приходится обходиться без топлива, говорят горожане. Некоторые жители вынуждены использовать переносные газовые баллоны, а это ставит под угрозу их жизни. В поисках решения проблемы они обивали и пороги акиматов.

Компания-поставщик перебои с подачей газа объясняет тем, что не может закупить его по сниженной цене на электронной бирже, так как еще в 2017 отказалась от аккредитации на поставку социального газа. Решить же проблему они обещают к началу следующего года, когда упростят доступ к нему по сниженным ценам.

С января месяца имею право, как собственник газорегуляторных установок получать газ по предельной цене, подав заявку в Министерство экономики. Без торгов, то есть я на бирже не буду участвовать. По 68 тенге", - заявила директор компании-поставщика Марал Каркенова.

Власти не скрывают, что проблема с поставкой газа в дома есть, и напрямую повлиять на ситуацию они не могут. Но будет проводиться конкурс на определение организации для обслуживания газорегуляторных установок.

Сейчас отделом ЖКХ готовятся документы на конкурс. Конкурс будет объявляться уже в ближайшее время. Точную дату сказать не могу. После этого выйдет поставщик, который будет заниматься этими ГРУ. Более ответственный человек", - пояснил исполняющий обязанности руководителя отдела жилищной инспекции города Кокшетау Толеу Актаев.

Конкурс городской акимат намерен провести до конца года. Но с поправкой "может сорваться", поскольку могут возникнуть вопросы по документации. А для жителей ситуация складывается не совсем обнадеживающе. Пока они вынуждены пользоваться электроплитками и газовыми баллонами, что не совсем удобно и выгодно для них.