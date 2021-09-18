820 мероприятий будет организовано в рамках Фестиваля языков в Алматинской области

Фото: акимат Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 17 СЕНТЯБРЯ - С 2017 года 5 сентября в стране отмечается День языков народа Казахстана, утвержденный в числе главных знаменательных праздников государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этот день приурочен ко дню рождения выдающегося казахского просветителя, ученого и государственного деятеля Ахмета Байтурсынова.

В соответствии с утвержденным планом, акиматами районов, городов, государственными учреждениями и общественными объединениями нашей области проводятся различные мероприятия, посвященные Дню языков народа Казахстана и объединенные общим названием "Фестиваль языков - 2021". В целом с 5 сентября по 25 октября в Алматинской области будет проведено 820 мероприятий, из них 4 республиканских, 14 областных, 802 районных, городских и сельских", - сказал руководитель управления по развитию языков в Алматинской области Болат Керимбек.

В рамках фестиваля была организована презентация клуба "Казакша сойлейік", посвященного ускоренному обучению казахскому языку представителей разных этносов. Данный проект областного учебно-методического центра "Тіл" направлен на популяризацию казахского языка в контексте межкультурного общения.

Впервые совместно с Союзом художников РК организован республиканский конкурс мастеров живописи "Тіл жане Тауелсіздік". В конкурсе приняли участие 109 художников, представившие 164 творческие работы, самый старший из участников - 66-летний житель Тюлькубасского района Туркестанской области, а самый младший - 9-летний школьник из Жанаозена Мангистауской области. 21 сентября состоится торжественное открытие выставки и пройдет награждение победителей.

В состав жюри вошли известные в республике художники, архитекторы, такие как автор Герба Казахстана Жандарбек Малібекулы, председатель Союза художников РК Омирбек Жубаниязов, председатель областного филиала Союза художников РК Ермухан Жунисхан.

Также в рамках Фестиваля языков запланировано проведение республиканского круглого стола на тему "Тіл - ен асыл кундылык", с участием председателя Комитета языковой политики Министерства образования и науки РК Адильбека Каба, директора института языкознания имени Байтурсынова Анары Фазылжан, профессор, доктор филологических наук Гарифоллы Анес, исполнительного директора республиканского координационно - методического центра развития языков "Тіл Казына" Ербола Тілешова, известных в республике общественных деятелей Оразгуль Асангазы, Асылы Осман и других языковедов и лингвистов.

В целях обеспечения преемственности поколений, формирования активной гражданской позиции молодежи будут проведены областной дебатный турнир "Мемлекеттік тіл - Тауелсіздік тірегі", конкурс сочинений на тему "Бар бакытым - касиетті Отаным" среди студентов вузов и колледжей Алматинской области и Алматы, уроки нравственности "Тіл жане тарбие", областной конкурс "Батагой".

В центрах изучения языков будут организованы Дни открытых дверей и подведены итоги акции "Тіл тазалыгын сактайык!" - поделился Болат Керимбек.

Мероприятия будут проведены в онлайн и офлайн режимах с сохранением норм социального дистанцирования.

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