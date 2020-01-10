В Казахстане создадут 8 реабилитационных центров для детей с ДЦП

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - В Казахстане будет создано 8 реабилитационных центров для детей с ДЦП и 16 дополнительных кабинетов поддержки инклюзии, передает Kazakhstan Today.

Центры и кабинеты будут созданы в рамках меморандума о сотрудничестве в области развития здравоохранения и образования, подписанного между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Фондом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. Назарбаева.

Как сообщил председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, в рамках меморандума совместными усилиями планируется реализовать ряд социальных проектов. В частности, будет запущена программа "Камкорлык", которая предусматривает решение социальных вопросов по направлениям реабилитации детей с ДЦП , материально-технического оснащения кабинетов поддержки инклюзии и центров раннего вмешательства.

Для открытия данных центров Фонд Первого Президента РК организует обучение 171 специалиста и повышение квалификации для 49 реабилитологов, а АО "Самрук-Казына" обеспечит их полное оснащение и оборудование. Новые реабилитационные центры и кабинеты поддержки инклюзии будут открыты на базе действующих больниц, поликлиник и общеобразовательных школ.

Наша рабочая группа объехала все регионы и определила населенные пункты, где будут располагаться реабилитационные центры и кабинеты инклюзии. Они будут открыты на базе действующих больниц, поликлиник и общеобразовательных школ в 8 областях. На начальном этапе определили список оборудования, необходимых специалистов, разработали программы подготовки и переподготовки специалистов. Елбасы поставил перед нами задачу открыть реабилитационные центры в этом году. Вне всяких сомнений, это большая работа. В этом нелегком деле у нас есть такой сильный партнер как "Самрук Казына". Вместе мы создаем лучшие условия для детей, нуждающихся в особом подходе, и помогаем им в достижении своих целей", - сказал исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Асет Исекешев.

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