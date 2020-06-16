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Многодетные матери с начала года получили пособия на сумму 93,9 млрд тенге

15.06.2020, 11:28 7642
Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - С января по май 2020 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 387,2 тыс. семей на общую сумму 93,9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.
 

В мае данный вид пособия получили 396,5 тыс. семей на общую сумму 20,4 млрд тенге", - сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

 
По информации Минтруда, на государственное пособие по многодетности могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. 
 

Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 44 532 тыс. тенге (4 ребенка) до 77 951 тыс. тенге (7 детей), с 8 и более детьми - по 4 МРП на каждого ребенка", - пояснили в ведомстве.

 
Таким образом, на сегодняшний день обеспечено расширение данного пособия путем установления отдельных размеров для семей, имеющих 8 и более детей. Соответствующий закон был подписан главой государства 13 мая текущего года.
 

Пособие для семьи с 8 детьми установлено в размере 88 896 тенге, с 9 детьми - 100 008 тенге, с 10 - 111 120 тенге, с 11 - 122 232 тенге, с 12 - 133 344 тенге, с 13 - 144 456 тенге, с 14 - 155 568 тенге, с 15 - 166 680 тенге, с 16 - 177 792 тенге", - проинформировали в ведомстве. 

 
Действие закона вступило в силу с 1 января 2020 года, в связи с этим перерасчет размера пособий многодетным семьям будет производиться с момента его назначения. Таким образом, невыплаченная сумма будет начислена в июле текущего года.
 

В целом в 2020 году на выплату госпособий по многодетности из республиканского бюджета предусмотрено 191,1 млрд тенге", - сообщили в министерстве.

 
Новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи. 
 

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