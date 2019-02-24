ГАСК Алматы подал в суд иск с требованием снести незаконно строящуюся АЗС

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - ГАСК Алматы подал в суд иск с требованием снести АЗС, строительство которой ведется со множеством нарушений на проспекте Суюнбая, передает корреспондент агентства.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы 28.01.2019 года подан иск на снос в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы", - сообщили Kazakhstan Today в акимате Алматы, комментируя дальнейшие действия в отношении АЗС, строительство которой признано судом незаконным.

Собственником земельного участка, где ведется незаконное строительство, является ТОО "Экопроминвест". Ранее ГАСК назначил проверку в отношении этого ТОО, по результатам которой оформлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 316 КоАП РК "Строительство реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение". Отметим, что проводившее экспертизу рабочего проекта ТОО "Арсаулет" отозвало свое экспертное заключение, так как оно было составлено с нарушениями законодательства.

Так как нарушения не были устранены, то 20 декабря 2018 года в отношении ТОО "Экопроминвест" был повторно зарегистрирован акт о назначении проверки и составлен протокол об адмправонарушении по части 2 статьи 316 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, а равно неустранение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, повлекшего привлечение к административной ответственности). Собственнику выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ, проведение государственной экспертизы и выполнение всех мероприятий, указанных в заключении госэкспертизы.

Как сообщили в ГАСКе, в отношении ТОО "Экопроминвест" вновь зарегистрирован акт о назначении проверки на предмет исполнения требования предписания. По ее результатам составлен протокол по статье 462, часть 3 КоАП РК (Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции) с направлением в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

Как сообщалось ранее, представители общественного объединения "За чистый воздух" и ТОО "EMARAT", юрист которого представляет также и местных жителей, потребовали через суд признать незаконными строительство АЗС ТОО "Экопроминвест", а также выданные госорганами разрешения и согласования. Также истцы требовали обязать ТОО "Экопроминвест" снести незаконное строение.

Решением суда 4 января исковые требования удовлетворены частично. Суд признал недействительным постановление акима о предоставлении ТОО права землепользования и договор аренды. Незаконным признано и строительство ТОО "Экопроминвест" автозаправочной станции.

При этом суд отказал в требовании снести незаконную постройку, поскольку "заявлять требование о сносе незаконного строения относится к компетенции уполномоченных государственных органов, коим истцы не являются".

Местные жители потребовали прекращения строительства автозаправочной станции, которое с множеством нарушений ведется на проспекте Суюнбая, южнее улицы Кожедуба в Алматы. При строительстве в грубейшей форме были нарушены: водоохранная зона реки Малая Карасу, которая должна составлять не менее 120 метров, а по факту - не более 100 метров. Минимальное противопожарное расстояние между границами территорий существующей АЗС "Petrol Asia" и строящейся АЗС должно быть не менее 100 метров, а по факту - 0 метров. Минимальное расстояние санитарно-защитной зоны между опасными производственными объектами и жилыми постройками, согласно законодательству, установлено не менее 100 метров, по факту - не более 17 метров.

Проведенная независимая оценка в области пожарной безопасности и охраны окружающей среды подтвердила доводы местных жителей и дополнительно указала на риски, связанные с несоблюдением пожарной безопасности. Соседний участок с северной стороны занимает действующая автозаправочная станция "Petrol Asia", причём именно у забора со смежным участком располагаются 4 ёмкости с нефтепродуктами. С южной и юго-восточной стороны к участку прилегает посадка деревьев. Для соблюдения противопожарных норм необходимо опахать полосу шириной не менее четырех метров, вырубив при этом деревья. При невыполнении опашки увеличивается пожарный риск АЗС, которая при возникновении пожара на соседних участках уже будет представлять серьёзную угрозу для близлежащих частных домовладений, соседней АЗС, соседнего административного здания и проходящей рядом автомагистрали.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства