Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Стала известна точная причина пожара во времянке в Астане, где погибли пятеро детей, передает Kazakhstan Today.

Причины пожара - это нарушение правил пожарной безопасности при разделке дымохода. То есть не было отступки дымохода от потолочного перекрытия. И это повлияло при эксплуатации печи, возникновение пожара. Кровля загорелась и упала", - сообщил телеканалу " Астана " замначальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты Комитета по ЧС МВД РК Жасулан Актаев.

Он пояснил, что в строении, где произошла трагедия, перед отопительным сезоном проводились профилактические мероприятия со стороны органов гражданской защиты.

Зачастую так бывает, что хозяева жилых домов не запускают наших сотрудников домой, бывает так, что разговор может состояться за калиткой", - пояснил представитель КЧС.

Актаев уточнил, что в соответствии с Конституцией жилище является неприкосновенным. "Единственные меры для снижения количества пожаров в жилом секторе - это проведение профилактических мероприятий, проведение подворовых обходов", - добавил он.

Напомним, в Астане в ночь на 4 февраля при пожаре во времянке погибли пятеро детей из одной семьи. Их родители в это время были на работе в ночную смену. Происшествие вызвало большой резонанс в казахстанском обществе. Неравнодушные жители собрали для родителей погибших детей несколько миллионов тенге.

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