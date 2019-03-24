Историк: Выражением благодарности народа должно стать увековечивание памяти Первого Президента в названии столицы РК

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Выражением благодарности народа должно стать увековечивание памяти Первого Президента в названии столицы Казахстана, заявил главный эксперт Института стратегических инициатив партии "Nur Otan", кандидат исторических наук Владимир Тельнов, передает Kazakhstan Today.

На наших глазах творится история Казахстана. Прошедшие 27 лет его независимого существования главой государства был Нурсултан Абишевич Назарбаев. Под его руководством Казахстан превратился в современную страну с национальной государственностью, эффективной рыночной экономикой, демократическим общественным устройством и высоким международным авторитетом", - отметил историк.

Он напомнил, что Елбасы был инициатором и организатором сложного и динамичного процесса модернизации Казахстана.

Он заслужил любовь народа и навсегда останется в его памяти Первым Президентом страны. Исторические заслуги Елбасы перед народом настолько велики, что Касым-Жомарт Токаев в ходе своей первой речи после инаугурации предложил увековечить его великое имя в названии созданной по инициативе Назарбаева столицы, ставшей символом государства, устремленного в будущее", - пишет Тельнов.

Такая постановка вопроса, подчеркивает он, встретила поддержку депутатов парламента и всего казахстанского общества.

Вехой пройденного исторического пути и выражением благодарности народа должно стать увековечивание памяти Первого Президента в названии столицы Казахстана", - резюмировал автор.

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