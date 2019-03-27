Казахстанцы высказались о наилучшем пути решения проблем в сфере образования

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Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today провело опрос о том, каким образом необходимо решать проблемы в сфере образования, передает корреспондент агентства.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Система среднего образования в Казахстане вызывает справедливую критику за ряд проблем, порожденных реформами, препятствующих собственно обучению детей, от учебников до системы оценок и неизбежности платных услуг репетиторов. Каким должно быть решение проблемы?"

Подавляющее большинство респондентов (84%) считают необходимым обратиться к проверенной советской системе среднего школьного образования. 11% уверены, что следует продолжать реформы в среднем образовании. 4% ответили, что решить проблему стоит путем возврата к дореформенному стандарту казахстанского образования.

Ранее эксперты выразили опасение, что результатом проведенной в Казахстане реформы образования может стать не только поколение, обладающее весьма поверхностными знаниями, но и эмиграция солидной части населения, неготовой мириться с нововведениями в этой сфере.

О том, что реформа среднего образования заставляет родителей задуматься о переезде в другую страну, изданию "Актобе Таймс" рассказала учитель начальных классов и мама семиклассницы Наталья Гебель.

По ее словам, первая причина возмущения заключается в том, что в школах с русским языком обучения родной язык начали преподавать, как иностранный. Под это построен учебник: в нем почти нет правил, он заполнен рассказами о природе и традициях разных народов. Задания для контрольных работ, очевидно, переведены с иностранных учебников - к ним прилагаются графики и таблицы на английском.

Как утверждают в Министерстве образования и науки РК, основной стратегией при реформировании образования было развитие у ребенка умения думать и добывать знания самостоятельно. На деле же учителя заняты бумагами, тетради с домашней работой не проверяются, а темы не закрепляются.

По словам учителя, чтобы в головах у детей оставалось хоть что-то, родители делают с ними каждое домашнее задание или нанимают репетиторов практически по всем предметам.

В начальных классах программа усложнилась настолько, что даже первоклассникам вынуждены нанимать репетиторов. Задания для них непосильны совершенно - они тоже завалены всякими презентациями и эссе. Ну что это за бред: с первого класса нанимать репетитора, чтобы он делал с ребенком домашнее задание? А ведь это повально! Ко мне, как к учителю, за помощью обращаются постоянно. Теперь дети ничего не могут сделать сами. Зато классы стали дружнее. Из-за бесконечного списывания друг у друга", - возмущается учитель с 20-летним стажем.

Она отмечает, что система оценки знаний без оценок как таковых ставит детей и учителей в тупик. В результате ситуация, сложившаяся в сфере образования, заставляет ее семью, как и многих других, покинуть Казахстан ради будущего детей.

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