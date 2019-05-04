В КГД рассказали, что будет со старыми кассовыми аппаратами после перехода на онлайн-ККМ

Нур-Султан. 3 мая. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов (КГД) Минфина РК рассказали, что будет со старыми кассовыми аппаратами после перехода на онлайн-ККМ, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2020 года Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)" определено полноценное внедрение онлайн контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ), вовлечение всех субъектов к применению таких ККМ.

В соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года №206 утвержден переход на применение ККМ по видам деятельности, где обладатели ККМ без функции передачи данных должны перейти на применение онлайн-ККМ до 1 января 2020 года. Переход на применение онлайн-ККМ возможен приобретением новых онлайн-ККМ либо путем модификации старых ККМ под онлайн. Применение онлайн-ККМ является одним из инструментов сокращения теневой экономики, улучшение налогового администрирования, сокращение проведения налоговых проверок, а также автоматизация государственной услуги по постановке на учет ККМ", - сообщили в КГД.

По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, по состоянию на 1 мая 2019 года, количество зарегистрированных ККМ без ФПД составляет 255 191.

Из них: 181 566, или 71,1% могут быть модифицированы путем обновления программного обеспечения под онлайн-ККМ; 31 515, или 12,4%, являются программным обеспечением (аппаратно-программный комплекс), 12 000, или 4,7%, не подлежат замене на онлайн-ККМ, так как используются в местах отсутствия телекоммуникации; остальные 32 110, или 12,6%, могут быть использованы в дальнейшем в местах отсутствия сетей телекоммуникации, которые в свою очередь освобождены от применения ККМ с ФПД, либо утилизированы.

В целях стимулирования предпринимателей по применению онлайн ККМ, в соответствии Налоговым кодексом, предусмотрены льготы в виде уменьшения налога на сумму 60 000 тенге. Данные требования также распространяются на ККМ, модифицированные под онлайн-ККМ и поставленные на учет в 2019 году", - отметили в ведомстве.

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