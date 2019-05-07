В Карагандинской области стартовала патриотическая акция для молодежи

Караганда. 6 мая. Kazakhstan Today - В Карагандинской области стартовала патриотическая акция "Отан коргаушылары", передает Kazakhstan Today.

Карагандинская молодёжь участвует в патриотической акции "Отан коргаушылары". В области разработан план мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества и 74-й годовщине Великой Победы. В него вошло больше 100 мероприятий разного формата: военно-спортивные соревнования, конкурсы, фестивали, встречи, флешмобы, торжественные проводы призывников и другие, сообщили в пресс-службе акима региона.

Как отметили в акимате, целью акции является формирование у молодёжи принципов нового казахстанского патриотизма, развитие преемственности поколений, повышение имиджа военной службы.

В частности, в рамках акции в Шахтинске, в воинской части 6505, состоялся конкурс военно-патриотической песни "Жас сарбаз". Участники концерта "Мен казактын сарбазы" исполнили солдатские, военные и патриотические песни. Победителей конкурса наградили дипломами и ценными подарками.

Напомним, в Карагандинской области молодёжные активисты взяли под опеку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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