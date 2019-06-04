Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 3 июня в Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Кроме того, днем 3 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

В Уральске днем 3 июня ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Также, по данным синоптиков, ночью 3, днем 4, 5 июня в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Таразе 3-5 июня временами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

3 июня в Костанайской области ожидаются ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами гроза. В Костанае 3 июня ожидаются ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, ночью гроза. Вероятность шторма 90-95%", - сообщают синоптики.

Помимо этого, 2-3 июня в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской области и прилегающих территориях Алматы, в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.





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