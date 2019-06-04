Система Orphus

На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди

03.06.2019, 08:44 8965
Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 3 июня 2019 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, на юге, юго-востоке сильные дожди, лишь на юго-западе республики погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Павлодарской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области местами пыльная буря, в Восточно-Казахстанской, Алматинской, днем Западно-Казахстанской областях местами возможен град. 
 
В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гроза. 
 
В Атырауской, Актюбинской, местами Карагандинской областях днем ожидается сильная жара. 
 
В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая