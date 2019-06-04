На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 3 июня 2019 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди, на юге, юго-востоке сильные дожди, лишь на юго-западе республики погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Павлодарской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области местами пыльная буря, в Восточно-Казахстанской, Алматинской, днем Западно-Казахстанской областях местами возможен град.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гроза.

В Атырауской, Актюбинской, местами Карагандинской областях днем ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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