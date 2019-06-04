Дожди и похолодание ожидаются в четырех областях Казахстана на этой неделе

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в четырех областях Казахстана 5-6 июня, передает Kazakhstan Today.
5-6 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 6 июня в Павлодарской областях ожидается дождь, местами сильный. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Местами ожидаются туман, гроза, град, шквал. Понижение температуры ночью до 2-7, местами 10, днем до 10-15, местами 18 градусов тепла", - говорится в сообщении синоптиков.
Также отмечается, что 5 июня в Костанайской области ожидается понижение температуры ночью до 2-7, местами 10, днем до 10-15, местами 18 градусов тепла. Вероятность шторма составляет 85-90%.
Ранее сообщалось, что в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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