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В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

10.06.2019, 14:39 13366

Кокшетау. 10 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"11 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

Вероятность шторма составляет 90-95%.

Напомним, ранее штормовое предупреждение было объявлено в СКО.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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