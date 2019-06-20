Экодеревня и новые зоны отдыха появятся в Приозёрске

Караганда. 19 июня. Kazakhstan Today - Экодеревня и новые зоны отдыха появятся в городе Приозёрске Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В Приозёрске реализуются несколько проектов в сфере туризма. В 2020 году планируется открытие двух зон отдыха, комплекса по типу экодеревни. В городе также строятся новые гостиницы", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По информации акимата, в рамках форума "Балхаш - Туризм 2019" Приозёрск посетили участники информационного тура - казахстанские и российские турагенты и туроператоры. Гостям рассказали, что всего 15 лет назад Приозёрск был закрытым военным городом, и сейчас он является административным центром полигона Сары-Шаган. В то же время теперь город входит в Балхашскую курортную зону.

Во время экскурсии гости осмотрели местный Дом офицеров, где находится музей полигона, затем побывали в лечебно-оздоровительном комплексе "Балхаш" и ознакомились с услугами.

Также презентацию туристического потенциала региона провёл аким Приозёрска Кайрат Камзин.

В городе сегодня действует 6 гостиниц с общим номерным фондом 229 единиц, вместимостью до 260 койко-мест. Кроме того, туристы могут поселиться в хостелах и мини-гостиницах. С 2014 года работает лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш". Разработан генеральный план города, совмещённый с проектом детальной планировки. Предусмотрено строительство зон отдыха на пустующих участках рекреационно-оздоровительного сектора", - рассказал аким города.

При этом он отметил, что в рамках этих планов определены земельные участки под застройку туробъектов.

С просьбой выделить земельный участок под строительство зоны отдыха к нам обратился предприниматель, имеющий туробъекты на Алаколе. Вопрос был решён положительно, и в прошлом году началось строительство комплекса "Varadero Балхаш". Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году", - сообщил Кайрат Камзин.

Он озвучил другие проекты, реализация которых также запланирована на 2020-2021 годы. В их числе: комплекс по типу экодеревни, ещё одна зона отдыха и две гостиницы.

Кроме того, будет расширяться гостиничный комплекс "Гранит". После реконструкции бывшего общежития в прошлом году в городе открылась комфортабельная гостиница к услугам приезжающих по делам и на отдых. Проект получил государственную поддержку по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020" в виде субсидирования кредита через фонд "Даму". А сейчас владелец планирует обустраиваться дальше.

По словам акима города, рост услуг в сфере туризма в Приозёрске наблюдается уже несколько лет, и в 2018 году он достиг 115 млн тенге.

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