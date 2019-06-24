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В Шымкенте при получении взятки задержали главу инспекции Комитета ветконтроля и надзора МСХ и врача ветслужбы (ВИДЕО)

22.06.2019, 12:05 15418
Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Исполняющего обязанности руководителя территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК уличили в получении взятки, передает Kazakhstan Today.
 

Антикоррупционной службой Шымкента выявлен факт получения взятки исполняющим обязанности руководителя городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ при посредничестве ветеринарного врача ГКП "Ветеринарная служба Шымкента", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

 
По ее информации, чиновник и врач подозреваются в получении взятки в сумме 120 тыс. тенге от директора частной компании за выдачу шести ветеринарных сертификатов.
 

Процессуальное задержание подозреваемых не производилось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом", - подчеркнули в ведомстве. 



 

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