За взятки оштрафованы руководитель и главный специалист госучреждения в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 14 июня. Kazakhstan Today - Руководитель и главный специалист Усть-Каменогорской городской территориальной инспекции в агропромышленном комплексе оштрафованы за взятки, передает Kazakhstan Today.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя государственного учреждения "Усть-Каменогорская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК" Ишкибаева К. и главного специалиста этого же госучреждения Туякбаева Ж. по факту получения взяток от частных компаний за предоставление фитосанитарных сертификатов", - сообщила Антикоррупционная служба.
6 июня текущего года суд №2 Усть-Каменогорска приговорил Ишкибаева и Туякбаева к штрафам: Ишкибаева - в сумме 3,9 млн тенге; Туякбаева - в сумме 805 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
По данным ведомства, суд установил срок для уплаты штрафа в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу. Осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы.
Отметим, что сообщения о выявлении фактов коррупции в различных государственных учреждениях далеко не редки. В частности, 13 июня стало известно, что главный врач Костанайского областного онкологического диспансера и его заместитель приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы за получение взяток. Недавно также выявлен факт получения взятки начальником отдела миграционной службы Управления полиции Костаная. В Актобе к трем годам лишения свободы приговорен старший следователь по особо важным делам Службы экономических расследований департамента государственных доходов Министерства финансов РК (СЭР ДГД) за получение взятки в размере 1,7 млн тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства