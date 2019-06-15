За взятки оштрафованы руководитель и главный специалист госучреждения в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 14 июня. Kazakhstan Today - Руководитель и главный специалист Усть-Каменогорской городской территориальной инспекции в агропромышленном комплексе оштрафованы за взятки, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя государственного учреждения "Усть-Каменогорская городская территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК" Ишкибаева К. и главного специалиста этого же госучреждения Туякбаева Ж. по факту получения взяток от частных компаний за предоставление фитосанитарных сертификатов", - сообщила Антикоррупционная служба.

6 июня текущего года суд №2 Усть-Каменогорска приговорил Ишкибаева и Туякбаева к штрафам: Ишкибаева - в сумме 3,9 млн тенге; Туякбаева - в сумме 805 тыс. тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

По данным ведомства, суд установил срок для уплаты штрафа в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу. Осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы.

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