Начальника отдела миграционной службы Костаная подозревают в получении взяток от мигрантов

Костанай. 4 июня. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области выявлен факт получения взятки начальником отдела миграционной службы Управления полиции Костаная, передает Kazakhstan Today.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, сообщили в пресс-службе АДГСПК.
В ведомстве уточнили, что начальник отдела подозревается в систематическом получении взяток в общей сумме 300 тыс. тенге от иностранных граждан за общее покровительство, беспрепятственную регистрацию и оформление вида на жительство.
Как сообщалось ранее, двое бывших сотрудников миграционной полиции Алматинской области осуждены за взятку. В Атырауской области арестовали замначальника районной МПС, который получил взятку за оказание гражданам КНР услуг по легализации трудовой деятельности на территории области. Кроме того, в коррупции изобличены заместитель начальника УВД Атырау и старший инспектор отдела миграционной службы. Также за взятку задержан глава управления миграционной службы ДВД Южного Казахстана.
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