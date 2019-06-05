Начальника отдела миграционной службы Костаная подозревают в получении взяток от мигрантов

Костанай. 4 июня. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области выявлен факт получения взятки начальником отдела миграционной службы Управления полиции Костаная, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, сообщили в пресс-службе АДГСПК.

В ведомстве уточнили, что начальник отдела подозревается в систематическом получении взяток в общей сумме 300 тыс. тенге от иностранных граждан за общее покровительство, беспрепятственную регистрацию и оформление вида на жительство.

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