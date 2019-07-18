Три участка проспекта Абылай хана перекроют в Алматы

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана перекроют сразу несколько участков дороги, передает Kazakhstan Today.

Участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра и участок от улицы Гоголя до проспекта Жибек жолы будут перекрыты с 22.00 до 06.00, в ночь с 17 на 18 июля. Участок от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би будет перекрыт в то же время в ночь с 18 на 19 июля, сообщили в компании "Алматы жолдары".

Во избежание заторов жителей и гостей города Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.





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