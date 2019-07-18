Система Orphus

Три участка проспекта Абылай хана перекроют в Алматы

17.07.2019, 16:00 4807
Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с дорожно-ремонтными работами на проспекте Абылай хана перекроют сразу несколько участков дороги, передает Kazakhstan Today.
 
Участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра и участок от улицы Гоголя до проспекта Жибек жолы будут перекрыты с 22.00 до 06.00, в ночь с 17 на 18 июля. Участок от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би будет перекрыт в то же время в ночь с 18 на 19 июля, сообщили в компании "Алматы жолдары".
 
Во избежание заторов жителей и гостей города Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая