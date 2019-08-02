Система Orphus

Археологи нашли золотые изделия бронзового века в Карагандинской области

01.08.2019, 09:50 12205
Караганда. 1 августа. Kazakhstan Today - В Шетском районе Карагандинской области при исследовании могильника Кызылтау археологи нашли золотые изделия бронзового века, передает Kazakhstan Today.
 
Археологические раскопки памятников Талдинского археологического парка ведутся с 2016 года. Исследования проводит группа археологов из КарГУ имени Е.А. Букетова. В составе группы есть и студенты, и жители Шетского района. В этом году работы начались с июня, сообщила пресс-служба акима региона.
 

Могильник состоит из пяти курганов, сейчас мы исследуем четвёртый. Обнаруженное погребение - парное, как и то, что мы нашли в прошлом году. Но здесь мужчина и женщина лежат лицом друг к другу, а в предыдущем подобном погребении они лежали друг за другом. Скорее всего, найденная молодая пара принадлежала к знатному роду. Захоронение богатое: у девушки на руках по два браслета с закручивающимися в спираль окончаниями, круглые солярные подвески с орнаментом. А самое главное, на ней были золотые височные подвески", - говорит археолог Игорь Кукушкин.

 
Парное захоронение относится к бронзовому веку - к первой трети или четверти II тысячелетия до нашей эры.
 
По мнению археологов, в могильнике, вероятнее всего, похоронены представители знатного рода, лица, приближённые к правителю, и воины-колесничие. 
 
Образцы костей, обнаруженные в захоронениях, будут направлены на радиоуглеродный анализ для более точного датирования.
 

В Центральном Казахстане Бегазы-Дандыбаевская культура считается наиболее мощной. Здесь проживали очень большие роды и племена. Это как раз та героическая эпоха, когда появляются колесницы. И вот какое-то неспокойное время было, на первое место стали выдвигаться воины-колесничие", - поясняет Игорь Кукушкин.

 
Среди других находок - бронзовые браслеты, ножи, женский накосник (украшение для волос) с листовидными подвесками, бронзовые бусы, костяной псалий, использующийся для управления лошадью.
 
Заместитель директора Областного историко-краеведческого музея Даурен Жусупов рассказал также о том, что в одном из курганов в этом году археологи нашли керамическую посуду.
 

Это очень необычный первый курган могильника Каражартас-2. Его мы исследовали в этом году. Во-первых, курган полностью сооружён из камня. Его диаметр - 21 метр, а высота - 2 метра. Во-вторых, в нём соблюдается конструкция - этот курган сделан из нескольких оград. И ещё один отличительный момент - находки были обнаружены не в могильной яме. В результате исследования найдены около 40 фрагментов керамической посуды, точильный камень, наконечник трёхгранной бронзовой стрелы. Керамика относится к эпохе раннего железного века. Здесь не были обнаружены останки человека. То есть само погребение оказалось без инвентаря и без погребённого", - говорит Даурен Жусупов.

 
Реконструкцию кургана планируют завершить осенью. Здесь возведут ещё одну насыпь и покажут курган в разрезе. С одной стороны можно будет увидеть, каким он был до находки. С другой - что стало после реконструкции.
 
Здесь, на могильнике Каражартас, в 2017 году была обнаружена каменная пирамида. Это одно из наиболее крупных конструктивно сложных сооружений эпохи поздней бронзы Казахстана. 
 

В 2018 году мы провели восстановительные работы на пирамиде. Аким Карагандинской области поручил создать здесь археологический парк под открытым небом. Для этого была разработана трёхлетняя программа. В этом году здесь работают пять экспедиций", - рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.

 
Всего в этой местности в радиусе 100 километров находятся около 200 археологических памятников.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая