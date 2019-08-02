Археологи нашли золотые изделия бронзового века в Карагандинской области

Караганда. 1 августа. Kazakhstan Today - В Шетском районе Карагандинской области при исследовании могильника Кызылтау археологи нашли золотые изделия бронзового века, передает Kazakhstan Today.

Археологические раскопки памятников Талдинского археологического парка ведутся с 2016 года. Исследования проводит группа археологов из КарГУ имени Е.А. Букетова. В составе группы есть и студенты, и жители Шетского района. В этом году работы начались с июня, сообщила пресс-служба акима региона.

Могильник состоит из пяти курганов, сейчас мы исследуем четвёртый. Обнаруженное погребение - парное, как и то, что мы нашли в прошлом году. Но здесь мужчина и женщина лежат лицом друг к другу, а в предыдущем подобном погребении они лежали друг за другом. Скорее всего, найденная молодая пара принадлежала к знатному роду. Захоронение богатое: у девушки на руках по два браслета с закручивающимися в спираль окончаниями, круглые солярные подвески с орнаментом. А самое главное, на ней были золотые височные подвески", - говорит археолог Игорь Кукушкин.

Парное захоронение относится к бронзовому веку - к первой трети или четверти II тысячелетия до нашей эры.

По мнению археологов, в могильнике, вероятнее всего, похоронены представители знатного рода, лица, приближённые к правителю, и воины-колесничие.

Образцы костей, обнаруженные в захоронениях, будут направлены на радиоуглеродный анализ для более точного датирования.

В Центральном Казахстане Бегазы-Дандыбаевская культура считается наиболее мощной. Здесь проживали очень большие роды и племена. Это как раз та героическая эпоха, когда появляются колесницы. И вот какое-то неспокойное время было, на первое место стали выдвигаться воины-колесничие", - поясняет Игорь Кукушкин.

Среди других находок - бронзовые браслеты, ножи, женский накосник (украшение для волос) с листовидными подвесками, бронзовые бусы, костяной псалий, использующийся для управления лошадью.

Заместитель директора Областного историко-краеведческого музея Даурен Жусупов рассказал также о том, что в одном из курганов в этом году археологи нашли керамическую посуду.

Это очень необычный первый курган могильника Каражартас-2. Его мы исследовали в этом году. Во-первых, курган полностью сооружён из камня. Его диаметр - 21 метр, а высота - 2 метра. Во-вторых, в нём соблюдается конструкция - этот курган сделан из нескольких оград. И ещё один отличительный момент - находки были обнаружены не в могильной яме. В результате исследования найдены около 40 фрагментов керамической посуды, точильный камень, наконечник трёхгранной бронзовой стрелы. Керамика относится к эпохе раннего железного века. Здесь не были обнаружены останки человека. То есть само погребение оказалось без инвентаря и без погребённого", - говорит Даурен Жусупов.

Реконструкцию кургана планируют завершить осенью. Здесь возведут ещё одну насыпь и покажут курган в разрезе. С одной стороны можно будет увидеть, каким он был до находки. С другой - что стало после реконструкции.

Здесь, на могильнике Каражартас, в 2017 году была обнаружена каменная пирамида. Это одно из наиболее крупных конструктивно сложных сооружений эпохи поздней бронзы Казахстана.

В 2018 году мы провели восстановительные работы на пирамиде. Аким Карагандинской области поручил создать здесь археологический парк под открытым небом. Для этого была разработана трёхлетняя программа. В этом году здесь работают пять экспедиций", - рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.

Всего в этой местности в радиусе 100 километров находятся около 200 археологических памятников.

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