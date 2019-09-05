Каиров назначен руководителем управления стратегии и бюджета Алматы

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима города Алматы Бахытжана Сагинтаева Нуртас Каиров назначен руководителем управления стратегии и бюджета города, передает Kazakhstan Today.

До назначения Каиров работал управляющим директором АО "Центр развития Алматы", сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Н. Каиров родился 9 мая 1979 года. Окончил Казахскую государственную академию управления и Алматинский университет непрерывного образования. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в РГП "Информационный вычислительный центр" Агентства РК по статистике, АО "Институт экономических исследований" при Министерстве экономического развития и торговли, "Инвестиционный фонд Казахстана", а также в сфере предпринимательства.

С 2016 по 2019 годы занимал руководящие должности в АО "Центр развития Алматы". Последняя должность - управляющий директор АО "Центр развития Алматы".





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