Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Путепровод построят на железнодорожном переезде, где столкнулись автобус и поезд. Об этом сегодня в ходе брифинга СЦК сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как отметил Скляр, ежесуточно на данном переезде проходит 65 поездов, а интенсивность автомобильного движения превышает 10 тыс. автомобилей.

Безусловно, на данном участке необходимо строительство моста, путепровода. Однако для того, чтобы построить путепровод именно на этом месте, необходимо осуществить снос порядка 70 частных домов и 2 автозаправок, что повлечет огромные расходы бюджета", - отметил министр.

В этой связи, по его словам, в следующем году планируется начать проектирование и строительство путепровода, "но не на этом переезде, а немного в стороне, где будет меньше сноса домостроений".

Тем временем, для обеспечения безопасности переезд, где накануне произошло столкновение поезда с автобусом, оборудован дополнительными барьерными средствами, не позволяющими проезд автомобилей. "Даже при желании невозможно его переехать в связи с тем, что техустройства не дадут это сделать", - пояснил министр.

Кроме того, после ЧП на данном участке будет усилена совместная работа с ДВД на транспорте.

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