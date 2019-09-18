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В Кокшетау изнасиловали жительницу столицы

17.09.2019, 10:29 16255
В Кокшетау изнасиловали жительницу столицы
Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау, возле кафе "Веселое" изнасиловали жительницу столицы, передает Kazakhstan Today. 
 
В выходной день, в пять утра, возле кафе "Веселое" в Кокшетау изнасиловали 38-летнюю жительницу столицы. Подозревается в преступлении 24-летний житель Северо-Казахстанской области по имени Нурсултан, сообщает ИА "Кокшетау Азия"

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Молодой человек был задержан и дал признательные показания. 

Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
 
 

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