В Кокшетау изнасиловали жительницу столицы

В выходной день, в пять утра, возле кафе "Веселое" в Кокшетау изнасиловали 38-летнюю жительницу столицы. Подозревается в преступлении 24-летний житель Северо-Казахстанской области по имени Нурсултан, сообщает ИА "Кокшетау Азия".
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Молодой человек был задержан и дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
Как сообщалось ранее, в Казахстане изнасилования и насильственные действия сексуального характера переведут в категорию тяжких преступлений.
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