В Кокшетау изнасиловали жительницу столицы

Кокшетау. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау, возле кафе "Веселое" изнасиловали жительницу столицы, передает Kazakhstan Today.

В выходной день, в пять утра, возле кафе "Веселое" в Кокшетау изнасиловали 38-летнюю жительницу столицы. Подозревается в преступлении 24-летний житель Северо-Казахстанской области по имени Нурсултан, сообщает ИА "Кокшетау Азия" .





Женщина обратилась с заявлением в полицию. Молодой человек был задержан и дал признательные показания.





Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства