Акимат: некоторые многодетные матери требуют жилье в столице, но не встают в очередь на него

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - В столице участились случаи проведения многодетными матерями несанкционированных акций протеста с требованием выдать им жилье. Причем некоторые из протестующих даже не состоят в очереди на его получение, передает Kazakhstan Today.

Касательно незаконных протестов и митингов, организованных многодетными матерями города Нур-Султана, их требования нам ясны. Неоднократно они были на приёме у руководства города. У них требование одно - это выделение жилья. Таким образом, проведением незаконных митингов многие женщины требуют решения вопросов жилья, даже не состоя в очереди на жильё", - сообщил руководитель столичного управления общественного развития Талгат Рахманберды.

Он также напомнил, что предоставление жилья осуществляется строго по закону в порядке очередности, пишет Елорда Инфо

Первое основное требование - надо встать в очередь в качестве нуждающихся в жилье. Таким образом, выходить на пикеты, митинги и требовать жильё - полностью незаконно. Согласно закону "О порядке организации и проведения мирных митингов, собраний, шествий пикетов и демонстраций на территории Республики Казахстан", заявление о проведении акции подаётся в местные исполнительные органы города", - пояснил Рахманберды.

Однако, по его словам, на сегодня от многодетных матерей в адрес акимата не поступало ни одного заявления. Он также заверил, что сегодня администрация города предпринимает все меры по решению наболевших проблем социально незащищённых слоёв населения. В их числе - выдача адресной социальной помощи, реализация программы всеобуч, акции "Дорога в школу" и так далее.

Напомним, в июне многодетные матери провели митинг у здания правительства . Около 70 женщин требовали встречи с руководством страны. Основные их требования касались условий предоставления жилья в собственность. Многодетные требовали отменить 10-процентный первоначальный взнос; отменить 2% годовых по ипотеке (ввести рассрочку на покупку квартиры); предоставить жилье сразу в собственность, а не в аренду. В ходе встречи с митингующими аким города сообщил, что в Нур-Султане за счет дополнительных средств очередникам выдадут около 1800-1900 квартир

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