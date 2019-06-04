Митингующих у здания правительства многодетных матерей приняли глава МТСЗН и аким столицы

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Сегодня митингующих у здания правительства многодетных матерей приняли глава Минтруда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев и аким Нур-Султана Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

Все женщины (около 70 человек) - участники мероприятия около здания правительства. Они требовали встречи с руководством страны. Основные их требования касались условий предоставления жилья в собственность. Многодетные требовали отменить 10-процентный первоначальный взнос; отменить 2% годовых по ипотеке (ввести рассрочку на покупку квартиры); предоставить жилье сразу в собственность, а не в аренду", - сообщается на сайте столичного акимата .

В этой связи Бердибек Сапарбаев и Бахыт Султанов провели в МТСЗН личный прием многодетных матерей. На приеме также присутствовал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

В акимате отметили, что практически все женщины ранее приходили на личный прием к акиму города и Бердибеку Сапарбаеву. И многие поднимаемые ими вопросы были решены. В частности, оказывались консультации по получению адресной социальной помощи и пособий, полагающихся многодетным семьям, а также о льготах для детей из многодетных семей.

Руководство города оперативно решало все просьбы многодетных матерей по обеспечению детей местами в детских садах (в том числе инклюзивных). Акимат обеспечил детей бесплатными путевками в летние лагеря. В рамках всеобуча всем школьникам из числа малообеспеченных многодетных семей предоставлялись канцелярские товары и форма. Всем желающим родителям были предоставлены рабочие места или направления на обучающие курсы с последующим трудоустройством", - рассказали в акимате.

Касательно требований женщин "предоставить жилье в кратчайшие сроки", им неоднократно разъяснялись положения жилищного законодательства и программы "Баспана", а также правила получения жилья очередниками.

Ранее Бахыт Султанов сообщал о том, что в столице расширяются объемы строительства муниципального жилья. " В этом году мы сдаем 900 квартир очередникам (против 182 в прошлом году). Ежегодно количество выдаваемых муниципальных квартир мы стараемся увеличивать. Но у меня по закону инструменты тоже ограничены. Мы привлекаем спонсоров, и эти квартиры также отдаем в порядке общей очереди, чтобы не возникало спорных моментов", - подчеркивал аким.

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