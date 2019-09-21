Машину акима Жанаозена водворили на штрафстоянку (ВИДЕО)

Факт использования служебного автотранспорта в личных целях установлен во время рейда 18 сентября сотрудниками дорожной полиции Мангистау и первого антикоррупционного медиацентра РК, пишет Lada.kz.
На видео, которое было снято представителями антикоррупционного медиа-центра в Актау, запечатлён водитель, у которого отсутствовал путевой лист и ещё ряд документов. На вопрос, кого ждал водитель, он не ответил. Но позднее из ресторана вышел аким Жанаозена.
Автомашину водворили на штрафстоянку из-за отсутствия необходимых документов у водителя, таких как: удостоверение личности, водительское удостоверение, путевой лист и страховка", - сообщил заместитель председателя первого антикоррупционного медиацентра РК Руслан Асылбеков.
В департаменте полиции региона факт нарушения подтвердили.
Машину водворили на штрафстоянку. Оформлен протокол по статье 612 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Акимом Жанаозена 4 сентября 2019 года назначен бывший заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам акционерного общества (АО) "ОзенМунайГаз" Максат Ибагаров.
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