Система Orphus

Машину акима Жанаозена водворили на штрафстоянку (ВИДЕО)

20.09.2019, 15:53 6427
Машину акима Жанаозена водворили на штрафстоянку (ВИДЕО)
Актау. 20 сентября. Kazakhstan Today - Машину акима Жанаозена водворили на штрафстоянку после того, как глава города воспользовался ею вечером для поездки в ресторан в Актау, передает Kazakhstan Today.
 
Факт использования служебного автотранспорта в личных целях установлен во время рейда 18 сентября сотрудниками дорожной полиции Мангистау и первого антикоррупционного медиацентра РК, пишет Lada.kz.
 
На видео, которое было снято представителями антикоррупционного медиа-центра в Актау, запечатлён водитель, у которого отсутствовал путевой лист и ещё ряд документов. На вопрос, кого ждал водитель, он не ответил. Но позднее из ресторана вышел аким Жанаозена.
 

Автомашину водворили на штрафстоянку из-за отсутствия необходимых документов у водителя, таких как: удостоверение личности, водительское удостоверение, путевой лист и страховка", - сообщил заместитель председателя первого антикоррупционного медиацентра РК Руслан Асылбеков.


 
В департаменте полиции региона факт нарушения подтвердили.
 

Машину водворили на штрафстоянку. Оформлен протокол по статье 612 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Акимом Жанаозена 4 сентября 2019 года назначен бывший заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам акционерного общества (АО) "ОзенМунайГаз" Максат Ибагаров.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая