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Сменился аким Жанаозена

04.09.2019, 12:27 8074
Сменился аким Жанаозена
Жанаозен. 4 сентября. Kazakhstan Today - Акимом Жанаозена назначен Максат Ибагаров, передает Kazakhstan Today.
 
Акимом Жанаозена назначен бывший заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "ОзенМунайГаз" Максат Ибагаров, сообщает портал "Лада" со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области
 
Максат Ибагаров родился 24 ноября 1970 года в Туркменистане. Окончил в 1992 году Жанаозенский колледж нефти и газа (эксплуатация нефтяных и газовых скважин). В 1999 году окончил Актауский университет имени Ш. Есенова (разработка нефтяных и газовых месторождений). Последняя занимаемая должность - заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "ОзенМунайГаз".
 

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