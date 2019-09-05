Сменился аким Жанаозена

Жанаозен. 4 сентября. Kazakhstan Today - Акимом Жанаозена назначен Максат Ибагаров, передает Kazakhstan Today.

Акимом Жанаозена назначен бывший заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "ОзенМунайГаз" Максат Ибагаров, сообщает портал " Лада " со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области .

Максат Ибагаров родился 24 ноября 1970 года в Туркменистане. Окончил в 1992 году Жанаозенский колледж нефти и газа (эксплуатация нефтяных и газовых скважин). В 1999 году окончил Актауский университет имени Ш. Есенова (разработка нефтяных и газовых месторождений). Последняя занимаемая должность - заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "ОзенМунайГаз".

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