Глава государства дал ряд поручений по развитию Мангистауской области

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана принял акима Мангистауской области Серикбая Трумова, который проинформировал главу государства об основных социально-экономических показателях Мангистауской области, выполнении комплексного плана развития города Жанаозен и реализации государственных программ, передает Kazakhstan Today.



Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость снижения объема промышленного производства и сокращения привлекаемых в регион инвестиций. Президент также отметил необходимость постоянного личного контроля со стороны руководства области за вопросами поддержки социально уязвимых слоев населения, реализации жилищных программ, в том числе программы "Бакытты отбасы".



В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Мангистауской области.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства