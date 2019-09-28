Двоих из десяти пострадавших в Арыси саперов выписали из госпиталя

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Двоих военнослужащих, которые пострадали в ходе ликвидации ЧС в Арыси 21 сентября, выписали из Военно-клинического госпиталя Министерства обороны РК в Алматы в свои воинские части, сообщила пресс-служба военного ведомства, передает Kazakhstan Today.

Как объяснили в медицинском учреждении, пациенты прошли военно-врачебную комиссию, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Выписанные военнослужащие до момента полного восстановления освобождены от исполнения обязанностей воинской службы.

В пресс-службе добавили, что остальные 8 военнослужащих в настоящее время остаются в военном госпитале Алматы. Военные врачи оценивают их состояние как стабильное и продолжают лечение.

По словам начальника Военно-клинического госпиталя полковника медицинской службы Самата Сарсенбаева, проведены необходимые инструментальные лабораторно-диагностические обследования, плановое лечение продолжается.

Напомним, 21 сентября 2019 года группа саперов выполняла плановые подрывные работы на территории специально оборудованного полигона в 60 километрах от Арыси в соответствии с инструкциями и рекомендациями зарубежных экспертов. Во время работ на дне взрывной ямы произошла детонация запала ручной гранаты. Военнослужащие в основном получили секущие ранения кожи и мягкой ткани мелкими осколками (1-2 миллиметра).

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