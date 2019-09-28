Акима Макинска уволили после проверки прокуратуры

Кокшетау. 27 сентября. Kazakhstan Today - Акима Макинска уволили после проверки, проведенной прокуратурой Буландинского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, районная прокуратура проанализировала уголовные дела, по которым причинен ущерб государству.

Установлено, что еще в 2018 году по заявлению акима районного центра о хищении уличных фонарей полицией начато досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса (Кража). Однако расследование было прекращено по реабилитирующему основанию на основании подписанной акимом справки о том, что похищенное имущество на балансе акимата не состояло", - рассказали в надзорном ведомстве.

Вместе с тем встречной проверкой прокуратуры было установлено, что уличные фонари были приобретены по договору о государственных закупках и находились на балансе акимата Макинска.

Прокуратурой незаконное постановление о прекращении уголовного дела по факту кражи отменено, а материалы по факту служебного подлога в отношении акима переданы в Антикоррупционную службу.

Уголовное преследование в отношении государственного служащего было прекращено по нереабилитирующему основанию, и 13 сентября 2019 года распоряжением акима Буландынского района он уволен с должности акима Макинска", - заключили в пресс-службе.

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