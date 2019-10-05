Ертаеву продлили арест

Алматы. 4 октября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил арест Жомарту Ертаеву, сообщили в пресс-службе суда, передает Kazakhstan Today.

В суде сообщили, что арест продлен до 15 декабря.

Как сообщалось ранее, в марте 2019 года сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Российской Федерации Жомарт Ертаев

Ж. Ертаев подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО "BANK RBK" с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с Ертаевым в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджер и рядовой работник банка - ранее экстрадированные Б. Ибрагим, И. Мажинов, Д. Туганбай, Д. Едигенев, А. Мамырбеков, Т. Шарипов и другие", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

По данным ведомства, принятыми в ходе следствия мерами возмещено 15 млрд тенге и арестовано имущество на 48 млрд тенге.

Напомним, Ертаев был объявлен в международный розыск в марте прошлого года.

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