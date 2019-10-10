Европейские эксперты окажут техподдержку казахстанской авиации

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Лондон. 9 октября. Kazakhstan Today - АО "Авиационная администрация Казахстана" и Международное Агентство гражданской авиации заключили соглашение об оказании технического содействия, передает Kazakhstan Today.

В Лондоне заключен договор между Международным Агентством гражданской авиации (CAAi) и Авиационной администрацией Казахстана (ААК) об оказании технического содействия по переходу на британскую модель регулирования гражданской авиации. Новая система регулирования будет поддерживать рост авиатранспортного сектора и послужит основой для того, чтобы авиационная отрасль Казахстана стала мировым игроком, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В течение следующих 12 месяцев эксперты по регулированию Британского агентства гражданской авиации (UK CAA) будут содействовать ААК и анализировать законодательство в Казахстане и предлагать пути дальнейшего включения положений агентства безопасности авиации Европейского союза (EASA) / ЕС и их согласования с моделью Британского агентства гражданской авиации (UK CAA). Второй рабочий процесс будет посвящен организационной структуре AAK и предоставит рекомендации в соответствии с моделью UK CAA. CAAi также проведет анализ потребностей в обучении технического персонала AAK.

Мы рады сотрудничеству с нашими коллегами в Казахстане, и наша команда полностью привержена поддержке AAK. Впечатляет то, что Казахстан мыслит масштабно, и нам интересно играть важную роль в постоянном улучшении его сектора воздушного транспорта. Географически Казахстан расположен между двумя огромными авиационными рынками, поэтому существует большой потенциал для привлечения большего количества транзитных соединений, а также расширения его международной сети. Модернизация нормативно-правовой базы создаст прочную основу, необходимую для надзора, что позволит Казахстану получать больше социально-экономических выгод, которые приносит авиация", - отметил, выступая после подписания контракта, глава отдела международного развития CAAi Маттийс Смит.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова, основными функциями данной организации будут технический контроль и надзор за авиакомпаниями и воздушными судами, обучение персонала согласно стандартам ИКАО.

Теперь Казахстану техническую поддержку по внедрению европейских стандартов безопасности полетов будут оказывать ведущие европейские эксперты Британского агентства", - подчеркнул Атамкулов.

Данное соглашение позволит АО "Авиационная администрация Казахстана" повысить компетентность и квалификацию своих сотрудников, а также перенять лучший опыт от авиационных властей Великобритании. Создание ААК ускорит переход Казахстана на международную лучшую практику госрегулирования авиационной отрасли. Авиационной администрации будет обеспечивать контроль и надзор в столь серьезной области, как безопасность авиаперелетов. Подписание этого контракта с UK CAA будет поддерживать AAK для достижения своей цели в 80% по уровню безопасности полетов, которой также позволит соответствовать требованиям ИКАО", - подчеркнул генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс.

Первый этап проекта начнется в октябре 2019 года. Ожидается, что за этим последует второй этап, предусматривающий разработку пятилетнего стратегического плана и плана обеспечения экономической устойчивости.

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