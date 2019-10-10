Собственники кафе и жилых домов сливали сточные воды в реку Большая Алматинка

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - В ходе проверки Специализированной природоохранной прокуратурой города Алматы выявлены факты засорения рек, нарушения режима водоохранных зон, передает Kazakhstan Today.

По инициативе надзорного ведомства для проведения проверки создана специальная группа с участием специалистов Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции, департамента экологии, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы, отдела экологии управления зеленой экономики, а также участковые инспектора отдела природоохранной полиции местной полицейской службы.

"На территории Иле-Алатауского национального природного парка собственниками двух кафе сливались в реку Большая Алматинка сточные воды. Аналогичные факты установлены со стороны собственников двух жилых домов по Медеускому району, по шести в Алатауском и Турксибском районах", - сообщили в городской прокуратуре.

Специалистами лаборатории из рек Большая Алматинка, Ащибулак, Каргалы и Теренкара взяты пробы на микробиологические и санитарно-химические исследования, результаты которых показали несоответствие воды санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Проводится работа по привлечению вышеуказанных виновных лиц к административной ответственности.

Кроме того, выявлены факты загрязнения берегов рек бытовым мусором; в этой связи свыше 40 жителей и собственников жилых домов привлечены к административной ответственности.

Указанная работа будет проводиться на постоянной основе, в связи с чем просим жителей и гостей Алматы не выбрасывать мусор и прочие отходы на прилегающей к водным объектам территории, а также сообщать о подобных фактах в отделы природоохранной полиции при районных управлениях полиции", - отметили в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства